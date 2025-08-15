厚生労働省厚生労働省は15日、全国約3千の定点医療機関から8月4〜10日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が2万3126人だったと発表した。1機関当たりの感染者数は6.13人。前週比1.11倍で8週連続の増加となった。1機関当たりの感染者数は40都道府県で増えた。最も多かったのは宮崎の14.71人で、鹿児島13.46人、佐賀11.83人と続いた。少なかったのは北海道2.52人、滋賀3.49人、広島3.60人などだった。