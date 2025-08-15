【山粼武司 これが俺の生きる道】#14【前回を読む】プロ1年目ドジャース野球留学の内幕…現地生活を大いに満喫した一方、試合には全く出られなかったプロ1年目の1987年、野球留学先のドジャース傘下のルーキーリーグで不甲斐ない成績に終わり、ドミニカ共和国へ“島流し”されることになった。日本に帰国することなく、直接、中南米の国へと渡った。ドミニカはコテージ住まいだった米国とは違い、アカデミーが持つ寮での