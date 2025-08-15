²Ö²Ð»ñÎÁ 16Æü¡¢¤µ¤Ì¤­»Ô¤ÎÄÅÅÄ¤Þ¤Ä¤ê¤Ç²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶¡¦ÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶³¤¿åÍá¾ì¤ÇÌó600È¯¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£º½ÉÍ¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ²Ö²Ð¤Ï¸á¸å8»þ¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Ö²Ð¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÄÅÅÄÄ®¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ËßÍÙ¤ê¡ÖÄÅÅÄ¤ª¤É¤ê¡×¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤¬¼çÆ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸á¸å7»þ40Ê¬¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç10Ê¬´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ 1