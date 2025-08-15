全国高校野球選手権大会の第１０日が１５日、阪神甲子園球場で行われ、西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）に２−１で勝ち、２大会連続で３回戦に進んだ。西日本短大付は「にしたん」と略せることから、最近は応援時に「にしたんクリニック」のＣＭ音楽を使うことがあり、この日も４回裏で同校の応援団が奏でて盛り上げに一役買った。Ｘでは「にしたんクリニックＣＭ曲郷ひろみバージョン」「にしたんクリニッ