「ナショナルズ３−２フィリーズ」（１４日、ワシントン）ナショナルズの小笠原慎之介投手が七回２死から３番手で登板し、１／３回を投げ無安打無失点、１奪三振でメジャー初勝利を挙げた。小笠原は１−２の七回２死一塁、打席にシュワバーを迎えた場面で登板。大谷翔平とナ・リーグ本塁打王を争う今季４２発の強打者から変化球２球で空振りを奪い２ストライクと追い込むと、１ボールを挟んで、最後は１２７キロの外角低めス