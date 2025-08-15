日本時間午後９時半に７月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比０．６％増、自動車を除いた大方の予想が同０．３％増となっており、前月比では、総合、自動車を除いて、どちらも２カ月続けて増加すると見込まれている。１日に発表された７月の米雇用統計で非業部門雇用者数の伸びが予想を下回っただけでなく、過去２カ月分が大きく下方修正された。米労働市場が減速していることが影響して、７月の米小売売上高