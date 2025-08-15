10月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠ほかにて放送されるテレビアニメ『ワンダンス』（毎週水曜後11：45）のメインビジュアルが公開された。あわせてメインスタッフが発表されたほか、キャスト登壇の先行上映イベント開催が決定した。【画像】豪華キャストが登壇！テレビアニメ『ワンダンス』先行上映イベント情報本作は、自分の気持ちを上手く表現できない、吃音症を持つ高校生・小谷花木（CV：内山昂輝）が