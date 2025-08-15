（台北中央社）太平洋戦争の終結から80年を迎えた15日、頼清徳（らいせいとく）総統はフェイスブックを更新し、権威主義政権が再び集結、拡張する中、「第2次世界大戦の教訓を心に深く刻まなければならない」とし、自由、民主主義が長く続くよう訴えた。頼総統は、この残酷な戦争は「平和はプライスレスであり、戦争に勝者はいない」ということを人々に深く認識させたと言及。少数の独裁者の野心と過激なイデオロギー、軍国主義の