中国のSNS・小紅書（RED）に15日、「東京のどこで中国国旗を買えるか」と問い掛ける投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の男性は「海外で最も買いたい物は中国国旗だった」とし、「東京のどこで中国国旗を買えるだろうか。とても欲しい。今日は日本が（第2次世界大戦で）投降した記念日だ」とつづった。この投稿に、中国のネットユーザーからは「日本が投降した時、（中国）国旗はまだ生まれていない」とのコメントが寄せられ、多く