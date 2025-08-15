2025年８月15日、横浜F・マリノスが新戦力の獲得を発表。慶應義塾大の田中雄大（22歳）が2026シーズンより加入内定、併せて今季はJリーグ特別指定選手として認定された。 2002年10月11日生まれの田中は、三菱養和SC調布ジュニア、三菱養和SC調布ジュニアユース、三菱養和SCユース、三菱養和SC社会人を経て慶應義塾大に入学。昨季は関東リーグ２部でチームを１部復帰させた原動力となり、今季からキャプテンを担うボランチは