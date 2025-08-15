スタメンが急伸し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に発表した６月中間期連結決算が、売上高１７億１３００万円（前年同期比３９．３％増）、営業利益１億８００万円（前年同期８００万円の黒字）となり、営業利益が従来予想の３０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。 広告宣伝や展示会出展などのマーケティング活動や、金融機関をはじめ多様なパートナー企業との連携を