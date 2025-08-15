“復讐三部作”で知られる、韓国映画界の巨匠・パク・チャヌク監督（６１）が米現地時間の８日、米作家協会（ＷＧＡ）から除名処分を受けたことが明らかになり、韓国の制作会社・Ｍｏｈｏフィルム関係者は１２日、パク監督が控訴しなかった理由を「新作映画の制作に専念するためだった」と明かしたと、韓国メディアの毎日経済が報じた。米作家協会は２３年、ストリーミング市場の拡大による待遇改善の要求と、人工知能（ＡＩ）