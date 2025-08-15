£±£µÆü¸á¸å£°»þ£±£µÊ¬º¢¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÀðÄ®¸ø±à¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬¡Ö¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È£±£±£°ÈÖ¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ·ÙÁ¾º¬ºê½ð°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Æý»ù¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬ÃÏÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Æ±½ð¤¬»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢°äÂÎ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤«¤é£°¡Á£³ºÐ¤Û¤É¤ÇÀ­ÊÌÉÔÌÀ¡£ÃÏÌÌ¤«¤éÆ¬Éô¤äÏÓ¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÂçºå±Ø¤«¤éÅìÌó£±¥­¥í¤ÎÈË²Ú³¹¡£