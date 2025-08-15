¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥¹¥ê¥ó¥­¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥¹¥ê¥ó¥­¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¡É  ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó27¡ß45¡ß41cmÅêÆþÅ¹