Ç½ÅÐÈ¾Åç±è´ß¤òÁö¤ë¹ñÆ»249¹æ¤ÏÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤áÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þµÞÂÐºö¤¬´°Î»¤·¡¢15Æü¸áÁ°¡¢¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤äÃÏ°è½»Ì±¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼î½§»ÔÀ¶¿åÄ®¤ÎÆ»¤Î±Ø¡Ö¤¹¤º±öÅÄÂ¼¡×¶á¤¯¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ï¡¢Âç±«¤Î¤¿¤á11Æü¤ËÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÇ½ÅÐÉü¶½»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÅÚº½¤ÎÎ®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ëÅÚ¤Î¤¦¤òÀßÃÖ¤·¡¢±þµÞÂÐºö¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢15Æü¸áÁ°11»þ