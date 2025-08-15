女子プロレスラーでタレントの上原わかな(29)が15日、自身のインスタグラムを更新。チャイナドレスでハイキックを決めるショットを公開した。 【写真】チャイナドレスで見事なハイキック！ 「チャイナでハイキック！！」と投稿し、赤のチャイナドレスに黒のヒールを履いた姿で足を高々と上げてキックを決めるポーズの写真を掲載。ハッシュタグで「チャイナ 」「チャイナ服 」「コスプレ 」「春麗 」「stre