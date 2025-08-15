·Ã½Ó¾´¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÇÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¡¢¼¯»ùÅç½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤ÆÉã¿Æ¤ÈÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£·Ã¤Ï¡ÖËÍ¤â¼¯»ùÅç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤­¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡ØÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¡¢¿Í¤ò»¦¤¹¤¿¤á¤Ë¥ª¥Þ¥¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¤¹¤´¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é