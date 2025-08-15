中日・中田翔内野手が１５日、バンテリンドームで記者会見を開き、今季限りでの現役引退を表明した。１８年目の今季は５月中旬に腰痛で離脱。８月７日に１軍に復帰したが、１２日に再び出場選手登録を抹消された。通算３０９本塁打。３度の打点王と５度のベストナインに輝いたスラッガーは腰の痛みが限界を迎えて決断した。会見ではけがに悩んだ近年を「野球が嫌いになりかけた」と吐露。中日への感謝の気持ちを何度も口にしたが