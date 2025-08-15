µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¤¬ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ê½ÑÌ¾¤Ï¡Ö±¦É¨³°Â¦È¾·îÈÄË¥¹ç½ÑµÚ¤ÓÀ©Æ°½Ñ¡×¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£´îÂ¿¤Ï£··î£²£·Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹çÃæ¤ËÉé½ý¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²·³¤Ç£´£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£