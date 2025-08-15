Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ï14Æü¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£8·î4Æü¡Á16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¡£8·î5Æü¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Î¥¢C¤È¤Î»î¹ç¤ò1¡Ý1¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯9Æü¤Ë¤Ï¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê¤ò1¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢13Æü¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¡ÊU¡Ý23¥Á¡¼¥à¡Ë¤ò4¡Ý1¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ÎÁí