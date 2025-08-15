¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶­±øÀ÷¤òËÉ¤°¾òÌóºî¤ê¤ÎÀ¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Î¾òÊ¸°Æ¹ç°Õ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¹ñÏ¢´Ä¶­Áí²ñ¤Ç2024Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È·è¤á¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤Î´Ú¹ñ²ñ¹ç¤ËÂ³¤­¼ºÇÔ¤·¤¿¡£