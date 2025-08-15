今日15日昼頃から、関東、近畿など東日本や西日本で局地的に雨雲が発達しています。晴れている所でも天気が急変する恐れがあり、急な強い雨や落雷に注意が必要です。関東北部では警報級の大雨となる恐れもあります。一方、新潟では午前中に非常に激しい雨を観測しており、夕方まで土砂災害などに警戒してください。東〜西日本で局地的に雨雲が発達中今日15日は、東日本から西日本では、日中の気温の上昇に伴い大気の状態が不安定と