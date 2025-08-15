「まるで地獄絵図でした」【写真】多頭飼育崩壊があった部屋…家主は20年以上、掃除せずそう言って表情を曇らせたのは、岡山市を拠点に猫と犬の保護・譲渡活動やTNR活動(T=Trap/捕獲し、N=Neuter/不妊去勢手術を施し、R=Return/元の場所に戻す)を行っている『NPO法人Equal Life(エクアルライフ)』代表の鈴木裕美さんです。2025年3月、岡山県倉敷市で大規模な猫の多頭飼育崩壊がありました。一報を受けたエクアルライフはすぐに