中国の王毅外交部長は8月14日、雲南省安寧市でカンボジアのプラック・ソコン副首相兼外務協力大臣、タイのマーリット外相を招き茶話会を開催しました。和やかな雰囲気の中、カンボジア・タイ国境地帯の紛争について、率直かつ友好的な意見交換が進められました。王外交部長は、「カンボジアとタイの両国はいずれも紛争の長期化を望まず、対話再開と関係改善の意思を有している」と表明し、今回の瀾滄江・メコン川協力外相会合がそ