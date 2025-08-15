ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÇÀ¿åÂç¿Ã²ñÃÌ¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï14Æü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢´Ú½ÓÇÀ¶ÈÇÀÂ¼Áê¤¬Ë¬Æü¤ò±ä´ü¤·¤¿¤³¤È¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¿¿·õ¤Ê°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼¨¤·¡¢°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸¶Â§¤ò¸·¼é¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤¬ÂæÏÑ¤Î³°¸òÉôÄ¹¤ÎË¬Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤ÎÎÓ²ÂÎµ³°¸òÉôÄ¹¤ÏÀè·î¡¢ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ