中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。プロ１８年間で通算３０９本塁打の希代のスラッガー。「ホームランへの思いを問われると「やっぱり球場の雰囲気を一発で変えられるのはホームランだと思っている。ホームランに対してのこだわりも若い頃から強かった。ファンの皆さんもそこに対して期待して下さっていたと思う」と話した。ただ、中日移籍後は昨季が４