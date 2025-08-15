吉本新喜劇の川畑泰史とすっちーがこのほど、９月１５日からスタートする「ＯＳＡＫＡＣＯＭＥＤＹＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５」（２１日まで、大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳほか）の一環として行う、「ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＳＨＩＮＫＩＧＥＫＩ字幕付！世界に飛び出せ！バタやんすち子の大冒険」（９月１８日・ＳｋｙシアターＭＢＳ）の取材会に出席した。大阪・関西万博開催を機にさらなる観光客誘致を目指して開催され