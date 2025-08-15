女子プロレスのカリスマ・長与千種（６０）が１５日、動画配信サービス「ＷＲＥＳＴＬＥＵＮＩＶＥＲＳＥ（ＷＵ）」で独占生中継されるプロデュース大会「金ガチャ」を開始することを発表した。ＷＵではＮＯＳＡＷＡ論外がアシスタントプロデューサーを務める「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」が好評を博している。さらに個性を持ったコンテンツを強化するべく秋から「金ガチャ」のスタートが決定。ＭＭが１０月６、２０