記録的な大雨に見舞われた熊本県内では、15日までに3人の死亡が確認されたほか、熊本市南区の緑川では1人が遺体で見つかりました。また、安否がわかっていない男性1人の捜索が続いています。 洲粼湧貴記者リポート「今、消防によって川沿いにある草むらも捜索されています。」15日午前10時から警察、消防、海上保安部の340人態勢で一斉捜索が行わているのは、熊本市北区から西区に流れる井芹川周辺です。井芹川では