落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂フライデー ～どうした！？一蔵！』（文化放送・金曜日9～13時）8月15日の放送は、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、今気になるニュースについてトークを繰り広げた。 水谷「一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか？」 一蔵「まずはスポニチの記事で『NoBさん死去61歳、腎