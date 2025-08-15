小田原駅から「開成車庫」まで入線小田急電鉄と小田急トラベルは、2025年9月20日（土）に、ツアー「小田急ロマンスカー・EXE未更新車 撮影会 in 開成車庫ツアー」を開催します。これに伴い、小田原〜開成車庫間でツアー参加者限定の団体臨時列車が運行される予定です。【画像】これが「超短距離のロマンスカー」運行時刻です開成車庫は、開成駅の東側にある留置線。小田原〜開成間の距離は10kmに満たず、今回の団体臨時列車は