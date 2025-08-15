アジア株上海株上げ拡大、弱い統計受け支援策期待高まるインド独立記念日でモディ首相演説 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25225.78（-293.54-1.15%） 中国上海総合指数 3689.30（+22.79+0.63%） 台湾加権指数 24331.27（+93.17+0.38%） 韓国総合株価指数 3225.66（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8924.10（+50.34+0.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80597.66（休場） アジア株