¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¹¹¿·¡áÅìµþ°ÙÂØ ¥É¥ë±ß¤Ï147±ß05Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¿·µ¬ºàÎÁ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥É¥óÀª¤ÎËÜ³Ê»²²Ã¤òÁ°¤ËÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ USDJPY 147.12