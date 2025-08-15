¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢  ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó30¡ß30¡ß30cm¼ïÎà¡§Á´2¼ï¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¡ß¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥°