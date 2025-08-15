¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï15Æü¡¢DF°æ¾åÀ»Ìé(25)¤¬ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï33¤Ë·èÄê¡£º£·î19Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£°æ¾å¤Ï2022Ç¯¡¢¹ÃÆîÂç¤«¤éÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤ÏÊ¡²¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º