横浜F・マリノスは15日、DFサンディ・ウォルシュがブリーラム・ユナイテッドに完全移籍することが決まったと発表した。同選手は14日、移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することが発表されていた。インドネシア代表のウォルシュは今年2月にメヘレン(ベルギー1部)から完全移籍で加入。今季ここまでJ1リーグ戦で8試合、天皇杯で1試合、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で3試合に出場していた。ウォルシ