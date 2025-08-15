JR東海リテイリング・プラスは、長年にわたりJR東海の東海道本線などで活躍してきた近郊型電車「311系」の引退を記念し、オリジナルグッズ3種類を発売する。1989年、東海エリアに颯爽と登場した311系は、211系をベースとしながらも丸みのある独自な前面デザインと、オレンジの帯をまとい、日々の暮らしに寄り添ってきた。通勤・通学の朝、旅立ちの午後、ホームに吹く風とともに、何気ない日常の風景を支え続けた存在だった。6月、