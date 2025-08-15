「クリアクリーン とろみ液」マツキヨココカラ＆カンパニーと花王株式会社のオーラルケアブランド「クリアクリーン」は、従来洗口液の約5.2倍（薬用クリアクリーン洗口液Aeと比較して）、歯と歯ぐきに密着し、歯石・口臭の原因までふやかして（ハミガキ使用時は歯垢に浸透・分散。洗口液使用時は汚れに浸透・分散）落としやすくする「クリアクリーン とろみ液」を、8月30日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングル