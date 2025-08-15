うるるが反発している。１４日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１６億９９００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益１億２８００万円（同２．２倍）、純利益１億９２００万円（同４．０倍）と大幅増益となったことが好感されている。 官公庁などの入札情報を提供する入札情報速報サービス「ＮＪＳＳ（エヌジェス）」の有料契約件数が６月末時点で７１５３件となり、前期末