カヤックが反落している。１４日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１８５億円から１９０億円（前期比１３．６％増）へ、営業利益を５億５５００万円から７億円（同９５．５％増）へ、純利益を２億５０００万円から４億円（同２．７倍）へ上方修正した。これを受けて朝方は高く始まったものの、サプライズ感に乏しいとの見方もあり、買いが続かなかったようだ。 収益の柱であるハイパーカ