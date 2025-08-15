女性４人組の声優ユニット「スフィア」のメンバーで、「けいおん！」平沢唯役などを務めた声優・豊崎愛生の公式サイトが１５日に更新され、豊崎が一部の活動を制限していると報告した。「豊崎愛生に関するご報告」と題し、「先月、豊崎愛生の配偶者がくも膜下出血により緊急搬送され、入院先の病院で逝去いたしました。この事態を受け、豊崎愛生本人とも協議の上、一部の活動を制限させていただいております。日頃より応援して