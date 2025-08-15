■『あんぱん』ミュージカルシーンのメイキングムービーが公開 【動画＆写真】大森元貴『あんぱん』歌唱シーンのメイキングムービーなど NHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramが、作曲家のいせたくやを演じる大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）の歌唱シーンのメイキングムービーを公開した。 メイキングムービーは第20週「見上げてごらん夜の星を」