9日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、10月11日（土）、10月12日（日）に行われる第1節東レアローズ滋賀戦に、郡山市民を招待することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは郡山市豊田町にある宝来屋ボンズアリーナ。定員は11日（土）と12日（日）両日ともに 1,000名で、1組3名まで申し込みが可能となっている。なお席種は2階自由席