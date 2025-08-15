½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê¤¬¼°¼­¤Ç¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¡ÖÀè¤ÎÂçÀï¤«¤é80Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬ÂçÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó