2025年3月に運用が始まった「マイナ免許証」は、マイナンバーカードと運転免許証を一体化したもので、従来の免許証と同じ効力を持ちます。 しかし、マイナ免許証に切り替えたことで、レンタカーの貸し出しを断られることがあるのを知っていますか？ 旅先でこうした事態に直面し、やむなく移動をタクシ－などに切り替えた場合、2泊3日であれば交通費が10万円を超えることも考えられます。 本記事