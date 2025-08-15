夏になると、エアコンの稼働時間は長くなります。4人家族の場合、リビングだけでなく個室でも冷房を使う時間が増え、電気代が月1万2000円を超えることも珍しくありません。そのようななかで、「フィルター掃除をすると節約になる」という話を耳にしたことがある人もいるでしょう。 本記事では、エアコンのフィルターを掃除することによって本当に節約効果があるのか、そしてどれくらい変わるのかを解説します。