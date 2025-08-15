µíµ×ÊÝÉÒÊ¸»á¡Ê±¦¡Ë¤ÈÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡á2019Ç¯9·î¡¢¼óÁê´±Å¡¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï15Æü¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¼õÎÎ¤·¤¿1952Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡Êµõµ¶µ­Æþ¡Ë¤Îºá¤Ç¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Îµíµ×ÊÝÉÒÊ¸À¯ºöÈë½ñ¡Ê46¡Ë¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£Åìµþ´ÊºÛ¤ÏÈ³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¼«¿È¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£Åì