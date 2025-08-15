香川県によりますと、8月4日～10日までの感染症発生動向調査で、リンゴ病（伝染性紅斑）の定点あたりの患者数（26定点医療機関）あたりの患者数が2.12人（患者数55人）と増加し、警報レベル（定点あたり患者数2.0人）を越えたため、伝染性紅斑流行警報を発令したということです。香川県で警報レベルを超えたのは、現在の集計方法になった1999年以降初めてです。 【写真を見る】リンゴ病（伝染性紅斑）流行警報発令→警報レ