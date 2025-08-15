人気アニメ「聖闘士星矢」のオープニング主題歌「ペガサス幻想」やエンディング主題歌「永遠ブルー」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さんが12年に結成したバンド「DAIDA LAIDA」の公式X（旧ツイッター）が15日更新され、9日に亡くなった山田さんをしのんだ。「こんなに涙が溢れるなんて、やっぱり我々は家族だったんだなと思います」と吐露。祭壇前にギター、キーボード、衣装などが飾られ、中央には1本のマイクが立てられ