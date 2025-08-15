次世代EVのプロトをワールドプレミアホンダは現地時間の8月14日、米国カリフォルニア州で開催されたモントレーカーウィーク2025において、プレミアムブランド『アキュラ』のSUVタイプEV『アキュラRSXプロトタイプ』を世界初公開した。【画像】アキュラの次世代SUV型EV『RSX』プロトタイプと、ベースとなった『アキュラ・パフォーマンスEVコンセプト』全11枚『アキュラRSXプロトタイプ』は、次世代EVのコンセプトモデル『アキュラ